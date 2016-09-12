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外籍人士街頭混戰 3人掛彩

2016-09-12  12:31

〔記者王冠仁／台北報導〕10多名菲律賓籍男女，昨天深夜前往台北市雙城街的酒吧喝酒聊天，也在該酒吧消費的獅子山共和國徐姓男子（39歲）疑因不滿菲律賓籍男女發出的聲響太大，上前勸阻，未料雙方竟爆發口角衝突。

混亂中，10多名菲律賓籍男女與4名獅子山籍男子大打出手，雙方不僅互相揮拳毆打，甚至還拿起路旁的腳踏車當武器，更從酒吧內一路打到馬路上，嚇得附近民眾報警。

警方獲報後立即啟動「快打」機制，不過員警趕到現場時，鬥毆的雙方已經鳥獸散，警方只在現場找到獅子山籍徐姓男子，以及另外一對上前勸架卻無辜遭毆傷的菲律賓籍男女。

警方說，3名傷者受傷部位多在四肢、軀體，送醫救治後無礙；雖然傷者不願意提出傷害告訴，但警方仍依社會秩序維護法「意圖鬥毆而聚眾」處理。此外，警方也將持續追查涉嫌鬥毆的外籍人士，防範類似衝突再次發生。

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  • 雙方從酒吧內一路打到馬路上。（記者王冠仁翻攝）

    雙方從酒吧內一路打到馬路上。（記者王冠仁翻攝）

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