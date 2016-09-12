台鐵又傳意外！自強號在永康站撞死人

上午11點多，台鐵永康站驚傳火車撞死人意外。（資料照，記者吳俊鋒攝）

2016-09-12 12:37

〔即時新聞／綜合報導〕又驚傳火車撞死民眾意外！今早11點22分，105次（PP自強號）列車，於東正線出發號誌機附近發生撞擊意外，1人當場死亡，目前永康站東、西線暫時不通，而永康至台南現在單線雙向行車。

台鐵表示，105次（PP自強號）11點22分在永康站晚1分開車，於東正線出發號誌機附近發生死傷事故，疑似有人落軌遭進站的自強號撞擊，當場死亡，死者屍體跨越西正線，導致永康站東、西線暫時不通，目前剩第3股道（西副正線）可通行，目前永康至台南間以西正線單線雙向行車，部分旅客換乘3731次、107次、3727次。

105次列車是於上午6點18分從基隆發車，途經台北、台南等站，原預中午12點抵終點高雄站。