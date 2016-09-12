自戕警留遺書透露疾病厭世 嘆在世上是多的！

2016-09-12 12:21

［記者鄭淑婷／桃園報導］桃園警分局同安派出所27歲警員許稚偉，今天凌晨3點多趁值班備勤時離開派出所，警方發動找人在他與28歲女友蘇芮文住處，發現2人陳屍於房間床上，許、蘇兩人躺在床上、頭部各中一槍身亡，警方在屋內找到許稚偉寫的遺書，遺書內容交代親人幫忙照料爸媽，也對女友爸媽說抱歉，他把女友一起帶走，感嘆之前動了兩次胃繞道手術，現在仍飽受病痛折磨、食不下嚥，覺得活在世上是「多」的，最後署名「稚偉絕筆」。

警方研判，許員可能先開槍打死女友後自戕，同仁表示，許稚偉是警專行政系畢業，最近他的臉書、值勤狀況沒有任何異樣，難以置信他會做出激烈的事，他與擔任特教老師的女友交往7年，是否因捨不得女友才一起把她帶走。

刑事局鑑識中心、刑大鑑識人員都到現場採證，釐清許員、女友的死因，其中蘇芮文部分需釐清她是否生前曾被下藥再帶走，鑑識人員已採集相關證物帶回，現場遺留的警槍也一併帶回。

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