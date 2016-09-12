嘉義「牛車伯」騎腳車失蹤第 28天 不放棄續尋中

嘉義縣救難協會人員在三疊溪水域搜尋「牛車伯」。（嘉義縣救難協會提供）

2016-09-12 12:24

〔記者蔡宗勳／嘉縣報導〕「牛車伯」失蹤第28天，生死未卜，嘉義縣救難協會搜救人員今天以葉子寮溪水域為主進行地毯式搜尋，但截至中午依舊徒勞無功。

87歲的「牛車伯」郭崑鴻，8月15日早上自嘉義縣新港鄉月眉潭住家騎腳踏車外出後失聯，家屬研判其是要騎腳踏車逛雲林縣北港牛墟，因而朝住家西北方向尋找，結果9月8日腳踏車及鞋子在南華大學後面葉子寮山區被筍農發現。

101年12月17日，嘉義市蔡老先生騎腳踏車要到新港訪友，自此人間蒸發，直到翌年1月18日其腳踏車在葉子寮山區果園被發現，經嘉義救難協會擴大搜尋數日，最終在葉子寮溪尋獲已死亡多日的蔡翁。

蔡翁與郭翁兩起失蹤案有許多共同點，包括都是老先生、騎腳踏車外出、最後身影在新港鄉往民雄的164縣道、腳踏車尋獲處都在葉子寮山區且是腳踏車難以抵達的高坡處、失蹤多日先找到腳踏車等，諸多巧合，令人匪夷所思。

嘉義縣救難協會代理理事長徐紹唐指出，老人家在崎嶇山區漫無目的遊走，最後會飢渴難耐，下意識去尋找水源，因而昨天開始就鎖定葉子寮溪及野溪沿岸進行搜尋，今天早上則從葉子竂溪往其下游三疊溪擴大搜索，中午抵達大民南路段，仍一無所獲，下午將繼續往下游尋找。