通緝犯住廢墟伴夜總會度日仍被逮

詹某躲在廢墟旁自行搭建鐵皮屋，場景宛如惡靈古堡。（記者徐聖倫翻攝）

2016-09-12 12:14

〔記者徐聖倫／新北報導〕 這種地方也躲得下去！51歲詹姓男子，因酒駕繳不出罰金遭通緝，他竟選擇躲在五股區外寮路，但這裡不是墓仔埔就是廢墟，場景宛如「惡靈古堡」，警方查到這兒來時，詹某還問「這你也查得到？服了你！」警則回「這你也躲得下去？我才服了你！」

據悉，外寮路山區多是山林小路，道路寬僅1輛汽車能夠通行，警方聽見路邊鐵皮屋有聲響，循聲而至，敲敲門果然有人應門，詹某看到制服警員傻眼，直呼「我都到這種地方躲你們還要來」。警方私下打趣說「還好來開門的是人，不是喪屍。」

據了解，詹某有多起酒駕紀錄，身揹土地官司，與家庭失和，加上最近1筆酒駕罰金繳不出，才自行跑到人煙稀少的山上搭鐵皮屋居住，訊後，警方則依公共危險罪嫌將詹某移送法辦。