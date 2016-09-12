一銀盜領案本週將偵結 主嫌最擔心「會不會被判死刑？」

2016-09-12 12:23

〔記者錢利忠／台北報導〕第一銀行ATM遭跨國駭客集團盜領案，台北地檢署將於本週偵結，今年8月，針對跨國金融犯罪案例，北檢也曾起訴以羅馬尼亞籍主嫌為首的跨國盜領、盜刷集團，涉案9嫌分別遭求刑4年7月至21年11月不等；此次一銀盜領案目前仍有負責處理贓款的安卓斯等3嫌在押，安卓斯接受偵訊時，最擔心的就是「會不會被判死刑？」

安卓斯落網後接受偵訊時，均以「不會英文」為由，不配合檢警偵訊，後來檢警找來翻譯，安卓斯開口的第一句話就問說：「在台受審會不會被判死刑？」

安卓斯偵訊時指出，他在拉脫維亞帶兒子去公園玩，遇到一名跟他相同姓氏的債主，因他欠債主3000歐元無力償還，且對方又說知道他的妻小住在哪裡，擔心家人安全的他，才接受對方要求來台犯案，報酬有1萬美元；如今他來台處理贓款而遭羈押，最擔心的就是在他鄉被處以極刑。