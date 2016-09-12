| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
關島熱低可能成颱 恐隨莫蘭蒂靠近台灣 Visa扮推手 行動醫療支付將上線
 首頁 > 社會

一銀盜領案本週將偵結 主嫌最擔心「會不會被判死刑？」

2016-09-12  12:23

〔記者錢利忠／台北報導〕第一銀行ATM遭跨國駭客集團盜領案，台北地檢署將於本週偵結，今年8月，針對跨國金融犯罪案例，北檢也曾起訴以羅馬尼亞籍主嫌為首的跨國盜領、盜刷集團，涉案9嫌分別遭求刑4年7月至21年11月不等；此次一銀盜領案目前仍有負責處理贓款的安卓斯等3嫌在押，安卓斯接受偵訊時，最擔心的就是「會不會被判死刑？」

安卓斯落網後接受偵訊時，均以「不會英文」為由，不配合檢警偵訊，後來檢警找來翻譯，安卓斯開口的第一句話就問說：「在台受審會不會被判死刑？」

安卓斯偵訊時指出，他在拉脫維亞帶兒子去公園玩，遇到一名跟他相同姓氏的債主，因他欠債主3000歐元無力償還，且對方又說知道他的妻小住在哪裡，擔心家人安全的他，才接受對方要求來台犯案，報酬有1萬美元；如今他來台處理贓款而遭羈押，最擔心的就是在他鄉被處以極刑。

廣告
  • 拉脫維亞籍主嫌安卓斯。（資料照）

    拉脫維亞籍主嫌安卓斯。（資料照）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： ATM遇駭 安卓斯
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
香煎去骨雞腿排
布根地紅番茄千層麵
這樣用橄欖油才正確
食材發芽還能吃嗎？
轉寄

標題：一銀盜領案本週將偵結 主嫌最擔心「會不會被判死刑？」


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月12日‧星期一‧丙申年八月十二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.