台鐵永康站傳事故 旅客落軌遭自強號撞擊

2016-09-12 12:16

〔即時新聞／綜合報導〕台鐵今天傳出意外，上午11時22分，105次基隆開往高雄南下的自強號，於台南永康站晚1分開車，在東正線出發號誌機附近發生死傷事故。一旅客落軌遭撞擊，目前雙向停駛，預計車次延誤至少40分鐘，受影響列次與旅客人數仍待統計。

台鐵表示正處理中，也提醒民眾珍惜生命，在月台候車時，請站在黃線後面。