鎖定醉女尾隨性侵 事後還偷走iPhone手機

2016-09-12 11:57

〔記者謝君臨／台北報導〕北市林姓男子於今年初某日清晨在林森北路閒晃，看準1名剛下班喝得爛醉的酒店小姐霈霈（化名），竟尾隨對方返家，趁其無法反抗性侵得逞，還偷走霈霈的iPhone 6手機，霈霈醒來後發現下體赤裸疼痛，並流出不明液體，檢具體液向警方報案；台北地檢署調查後，今依趁機性交、竊盜罪嫌將林男起訴。

檢方調查，林男年僅20多歲，卻不思學好，反而利用酒店小姐下班後多爛醉如泥，趁機洗劫財物，之前林男也曾因偷走酒醉女子的手機被逮，不料這次更變本加厲，對無法反抗的霈霈霸王硬上弓。

今年初某日清晨6時許，林男在林森北路一帶伺機尋找目標，遠遠撇見穿著時髦的女子霈霈，因酒醉走路搖搖晃晃，過馬路時也沒看紅綠燈，被來往的車輛頻按喇叭，林男見狀，隨即上前假意攙扶，而後更尾隨霈霈返家，趁其無意識沒辦法反抗之際，對霈霈性侵得逞，事後還偷走霈霈的iPhone 6手機。

霈霈醒來後，發現下體赤裸疼痛，並流出不明液體，且原本上班期間都反鎖在廁所的寵物犬，竟在房間內跑來跑去，再加上大門未鎖，自己的手機又不翼而飛，霈霈立即明白發生何事，趕緊檢具體液報警處理。

警方調閱監視器追查，發現林男涉有重嫌，循線將他約談到案，詢後依妨害性自主、竊盜罪函送北檢偵辦。

庭訊時，林男承認有與霈霈發生性行為，但辯稱是「她自願的！」但檢察官不採信林男說詞，再加上DNA檢驗結果也顯示該體液與林男檢體相符，檢察官調查後，認定林男罪證確鑿，今將他起訴。