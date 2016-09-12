新莊住宅頂樓傳火警 警消撲救中

2016-09-12 11:45

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市新莊區後港一路1處4樓公寓，今日上午11時許驚傳火警！新北市消防局接獲民眾報案指稱，該公寓頂樓的鐵皮加蓋住宅冒出濃煙及火舌，警消獲報立即派遣大批人員前往救援，幸虧當時住戶皆已出門，現場尚未傳出有人員傷亡，警消目前正全力射水灌救中，稍早火勢已獲得控制，詳細起火原因仍待調查。