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指姦八旬老婦致死 吸膠男重判16年

2016-09-12  12:02

〔記者項程鎮／台北報導〕花蓮男子王金明闖入民宅吸食強力膠，發現82歲半身不遂的老婦躺在樓梯下的病床上，竟脫掉老婦褲子和尿布，硬將老婦左腳抬起指姦，老婦2個月後因左股骨等處骨折併發多重器官和心衰竭過世，最高法院維持花蓮高分院見解，依加重強制性交致死罪重判16年確定。

判決指出，41歲男子王金明前年12月17日晚上10點50分一時口渴，見路旁民宅沒上鎖，遂闖進去找水喝，見屋內沒人，就開始吸食強力膠，突然看到老婦躺在一樓通往二樓樓梯旁的病床上，見老婦行動不便，但仍有意識，竟把老婦褲子和尿布脫掉，再把床上棉被蓋住老婦臉部，避免老婦認出他，隨即猛然將老婦左腳抬起，把左手中指和無名指插進老婦下體性侵約3分鐘。

不久老婦女兒返家，發現王男獸行，一手抓住王男，一手打電話委由家人報警，警方趕到後逮捕王男，老婦送急診治療骨折及療養，因年邁仍於隔年2月5日晚間10點40分，因骨折和手術併發代謝和消化道等多重器官衰竭和心衰竭死亡。

庭訊時，王男承認闖進民宅後吸食強力膠性侵老婦，辯稱當時因吸膠意識不清，不知為何導致老婦死亡；一、二審皆判王男16年徒刑，花蓮高分院認為，王男有多次吸膠或喝酒後施暴犯罪紀錄，明知已呈慣性，仍闖進民宅吸膠性侵，害老婦死亡，考量他不是預謀犯案，且被害家屬不願原諒他等情形，重判16年徒刑，上訴後被最高法院駁回。

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  • 強力膠罐及裝滿強力膠的塑膠袋。示意圖與文無關。（資料照）

    強力膠罐及裝滿強力膠的塑膠袋。示意圖與文無關。（資料照）

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