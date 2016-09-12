員警槍殺女友自戕 里長：晚會兩人出雙入對

2016-09-12 11:54

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕同安派出所27歲員警許稚偉，今天凌晨負責2到4點備勤勤務，3點多卻攜槍彈及無線電外出，值班員警於3點半找不到人，以手機定位後由同安所副所長協同八德所、消防分隊找人，連絡上房東後在6點15分進入許員28歲女友蘇芮文租屋處後，發現許員及女友一起陳屍屋內床上，許員疑似持警用手槍朝頭部自戕，蘇女頭部也中彈，桃園地檢署檢察官初步相驗，現場没有打鬥痕跡，留有遺書一封。

蘇女在八德區一間國小擔任特教老師，以每月7000元在八德區重劃區租屋與許員同居，兩人認識7年，兩人交往7年，瑞興里里長林德昆說，不知道兩人有沒有談分手，但是上週六中秋晚會，看到兩人還在一起，看不出任何異狀，他說，自己贊助的小小摸彩紅包，蘇女還有抽中。

警方調查，許員平時勤務表現正常，與同事相處和睦，且與女友交往多年，感情正常融洽，疑因動過胃部手術2次，造成吞嚥困難，不排除因病厭世。

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