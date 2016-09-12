| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
股匯續雙殺 新台幣一度重貶近2角 台鐵又傳意外！自強號在永康站撞死人 Visa扮推手 行動醫療支付將上線
 首頁 > 社會

員警槍殺女友自戕 里長：晚會兩人出雙入對

2016-09-12  11:54

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕同安派出所27歲員警許稚偉，今天凌晨負責2到4點備勤勤務，3點多卻攜槍彈及無線電外出，值班員警於3點半找不到人，以手機定位後由同安所副所長協同八德所、消防分隊找人，連絡上房東後在6點15分進入許員28歲女友蘇芮文租屋處後，發現許員及女友一起陳屍屋內床上，許員疑似持警用手槍朝頭部自戕，蘇女頭部也中彈，桃園地檢署檢察官初步相驗，現場没有打鬥痕跡，留有遺書一封。

蘇女在八德區一間國小擔任特教老師，以每月7000元在八德區重劃區租屋與許員同居，兩人認識7年，兩人交往7年，瑞興里里長林德昆說，不知道兩人有沒有談分手，但是上週六中秋晚會，看到兩人還在一起，看不出任何異狀，他說，自己贊助的小小摸彩紅包，蘇女還有抽中。

警方調查，許員平時勤務表現正常，與同事相處和睦，且與女友交往多年，感情正常融洽，疑因動過胃部手術2次，造成吞嚥困難，不排除因病厭世。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
自殺防治諮詢安心專線：0800-788995
生命線協談專線：1995。
張老師專線：1980

廣告
  • 員警許稚偉（圖）疑槍女友蘇芮文後自戕。（記者鄭淑婷翻攝）

    員警許稚偉（圖）疑槍女友蘇芮文後自戕。（記者鄭淑婷翻攝）

  • 員警許稚偉疑槍女友蘇芮文（圖）後自戕。（記者鄭淑婷翻攝）

    員警許稚偉疑槍女友蘇芮文（圖）後自戕。（記者鄭淑婷翻攝）

  • 警員許稚偉與女友中槍陳屍這棟大樓的租屋處。（記者鄭淑婷攝）

    警員許稚偉與女友中槍陳屍這棟大樓的租屋處。（記者鄭淑婷攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 員警自戕 攜槍 槍殺 槍殺女友
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
香煎去骨雞腿排
布根地紅番茄千層麵
這樣用橄欖油才正確
食材發芽還能吃嗎？
轉寄

標題：員警槍殺女友自戕 里長：晚會兩人出雙入對


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月12日‧星期一‧丙申年八月十二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.