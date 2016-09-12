一銀盜領案本週將偵結 跨國金融犯罪將被求重刑有前例
一銀ATM盜領案，主嫌安卓斯（圖）等人預期將被依詐欺等罪起訴。（資料照，記者錢利忠攝）
〔記者錢利忠／台北報導〕台北地檢署偵辦第一銀行遭跨國駭客集團盜領案，調查進入尾聲，本週將偵結，目前在押的拉脫維亞籍嫌犯安卓斯、羅馬尼亞籍潘可夫、米海爾等3嫌，預期將被依詐欺等罪起訴，並遭具體求處重刑；針對盜領或盜刷金融機構遭求處重刑的類似案例，北檢上月才起訴以羅馬尼亞籍嫌犯BARBU為首的跨國盜刷集團，嫌犯最重被求刑21年11月。
除了一銀ATM遭跨國駭客集團鎖定犯案之外，今年2月至3月間，也出現跨國盜領集團入境我國，犯下盜領、盜刷的案例。
由羅馬尼亞籍、英國籍成員組成的跨國偽卡集團，涉竊錄歐美被害民眾的金融卡及信用卡資訊後，在不到1天的時間內分工製成偽卡，透過車手以觀光名義入境我國、泰國等亞洲國家進行盜領。
今年8月17日，北檢考量已落網的BARBU等9名嫌犯，不願交代幕後集團的運作模式，依偽造信用卡及洗錢等罪將9嫌起訴，檢方審酌此案為國際性有組織的集團犯罪，破壞我國金融秩序甚鉅，依犯案次數分論併罰，分別對9嫌求刑4年7月至21年11月不等。
檢方調查，羅馬尼亞籍主嫌BARBU、COSMIN兄弟檔，夥同6名同鄉共犯PETRE、KISS、TODIRICA、CUBELAC、CLOT、CODOBAN；1名英國籍共犯MATTHEW，以及其他未曝光的成員，共組跨國偽卡犯罪集團，在歐美及亞洲各國，分工竊錄被害者卡片資料、製偽卡以及盜領洗錢。
BARBU等9嫌落網後，雖承認持偽卡盜領，但對於偽卡帳號來源、製卡方式、其他共犯行蹤及該集團幕後運作方式，均不願如實交代或模糊以對，甚至極力撇清共犯彼此間的關係，試圖淡化集團色彩，以求減輕罪責；檢方考量9嫌視我國法律於無物，認為9嫌惡意甚鉅，毫無悔意。
檢方查出，該集團透過在夜店搭訕到的台灣女子提供協助，以西聯匯款方式將贓款匯至國外；總計今年2月至3月間，共盜領240萬1200元，匯款國外15萬7149美元；粗估1年多來至少匯出6千多萬元未被查獲；台籍女子則因對盜領案不知情，獲不起訴。
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標題：一銀盜領案本週將偵結 跨國金融犯罪將被求重刑有前例
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