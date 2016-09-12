這小偷想幹嘛？偷完留字條「來日必報」…
2016-09-12 11:29
連姓男子上回穿工作服行竊，以掩人耳目，這回偷完留字條「來日必報」。（記者彭健禮攝）
〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣33歲連姓男子，2日身穿偷來的中油工作服，侵入位於頭屋鄉的台灣中油探勘部，竊取電纜線、水平儀、冷氣機等，因漏夜「搬貨」，累趴在貨車上被活逮；連男被警方依法移送後，被法院裁定限制住居，不料，他隨即又侵入苗栗市1家餐館行竊，偷走壽山石、聚寶盆、洋酒、珍珠項鍊及5萬多元現金，並開走被害人小客車逃逸，還在餐館內留下「來日必報」字條。
苗栗市中山路1家餐館，於10日清晨6點許遭竊嫌侵入，餐館負責人發現餐廳內擺設的1座壽山石、大、小聚寶盆、屏風及高粱酒、洋酒、紅酒等45瓶不翼而飛，連放在餐館的珍珠項鍊、真皮的皮包等物及現金5萬5000元也被竊，甚至連停放在餐館的小客車也被開走，值錢物品幾乎被搬空，現場留下一張「來日必報」字條。
苗栗警分局接獲報案後，成立專案小組追查，經比對、過濾各路口上百支監視器畫面，鎖定竊嫌為日前才剛犯下位於頭屋鄉的台灣中油探勘部竊案的連姓男子，並於昨天晚間，在三義鄉一間汽車旅館將他查獲，並查扣部分失竊物品及現金，另查獲安非他命2包4.75公克。
連男坦承犯行，供稱因缺錢花用，並想飲酒作樂才行竊，留字條「來日必報」，是希望未來有錢時能歸還被害人。警訊後，全案依竊盜罪嫌於今天將連男送辦。
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