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88歲老翁買不起書就偷 警打臉：不會到圖書館借嗎？

2016-09-12  11:19

〔記者洪定宏／高雄報導〕88歲李姓老翁自稱當過教師，卻不以身作則，不僅有竊盜前科，還專程搭火車到高雄偷書，被警方逮捕時，還辯稱愛讀書，卻因家境差買不起，這番說詞被警方打臉，質疑「不會到圖書館借嗎？」

高市苓雅分局凱旋派出所指出，李嫌得知高雄市苓雅區某書店專賣簡體字書籍，今年元月偷6本書，本月10日再度前去，被店員鎖定、報警，等他未結帳走出店外，當場攔查，但老翁竟辯稱書籍是向學生借的，直到調閱監視器畫面，才坦承犯案。

警方強調，李嫌有3次偷書的竊盜前科紀錄，勸誡他到圖書館借閱，他卻說不喜歡有期限，要有屬於自己的書籍，但曾任教師卻違法，被捕還說謊，扭曲的心態讓員警傻眼，將他依竊盜罪嫌移送法辦。

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  • 88歲老翁（中）愛偷書，被警方逮捕。（記者洪定宏翻攝）

    88歲老翁（中）愛偷書，被警方逮捕。（記者洪定宏翻攝）

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