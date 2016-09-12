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八仙塵爆案》高院首開 呂忠吉搞失蹤辯未收到傳票

高等法院今首度召開八仙樂園塵爆案庭訊，女傷者低調出庭。（記者楊國文攝）

2016-09-12  11:09

〔記者楊國文／台北報導〕釀成15死、483傷的八仙樂園塵爆案，一審認定主辦彩色派對的呂忠吉，明知派對色粉有塵爆危險，卻犯下未告知塵爆風險、沒隔離電腦燈熱源、沒做好場地控制等3大錯，導致工讀生用鋼瓶噴灑色粉接觸熱源，釀成此重大悲劇，今年4月依最重本刑5年的業務過失致死罪，判他4年10月，呂和多位被害人均不服提起上訴，高等法院今上午10時首度傳訊呂出庭，但呂忠吉今一早卻打電話給法院，辯稱未收到傳票，因此今未出庭。

高院受命法官趙功恆指出，此案已依呂忠吉的戶籍地將傳票「寄存送達」，已屬合法送達，質疑呂忠吉說法的真實性，將再查明、了解是否為故意不出庭。法官也指出，由於大批傷者出庭，深刻體會傷者心情，已情商高院加開最大法庭，聽取傷者心傷和訴求。

今早出庭的傷者多達80多人，有數名是手或腳截肢的重大傷者，有一人是雙腳截肢的黃姓男子，一位腦部受損的傷者母親難過表示，期盼希望法院能有公正判決，她指出，兒子一路走很辛苦，現在連走路都覺得非常辛苦，「希望新北市長朱立倫能出面道歉，和協助處理這些事情」，因為新北市發生這麼大的事情，還一次死了15位小朋友，朱是新北市大家長，卻未出面，交待的過去嗎？

至於此案八仙樂園董座陳柏廷、總經理陳慧穎姊弟、現場工作人員等8人刑責，士林檢方認定事證不足，均予不起訴處分，但檢方向高檢署聲請再議，高檢署認為有調查必要，已發回士檢續查。

新北市八仙水上樂園去年6月27日出租泳池場地，供「玩色創意」、「瑞博國際」實際負責人呂忠吉（42歲）舉辦「Color Play Asia彩色派對」，高達4200位民眾前往，晚上8時許活動尾聲，噴槍手沈浩然、工讀生盧建佑在舞台上用二氧化碳鋼瓶狂噴彩粉，導致粉塵被舞台的電腦燈散熱系統吸入，接觸逾攝氏447度的燈泡，引燃火勢、發生粉塵大爆炸，死傷近500人，震驚全國。

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  • 八仙塵爆案傷者（前）、母親今赴高院出庭，傷者母親表示新北市出這麼大事情，還死了十五位小朋友，希望朱立倫市長能出面道歉，並協助處理這些事情。（記者楊國文攝）

    八仙塵爆案傷者（前）、母親今赴高院出庭，傷者母親表示新北市出這麼大事情，還死了十五位小朋友，希望朱立倫市長能出面道歉，並協助處理這些事情。（記者楊國文攝）

  • 八仙塵爆案高院首開，主辦彩色派對釀災的呂忠吉缺席。（資料照，記者錢利忠攝）

    八仙塵爆案高院首開，主辦彩色派對釀災的呂忠吉缺席。（資料照，記者錢利忠攝）

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