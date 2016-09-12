不務正業還找藉口 強盜辯說幫孩子繳學費
2016-09-12 11:06
［記者楊政郡／台中報導］45歲羅姓單親爸爸，105年8月24日持一把小番刀，闖進中市后里農會公館信用部，丟進一個塑膠袋，要求行員裝50萬進去，還企圖以束線帶綁住李姓行員，但李姓行員暗中按下警察通報鈴，又對他柔性勸說、反鎖鐵門，徐姓警員到場後順利制伏羅男，羅男供稱沒錢幫就讀專科的兒子繳學費，才出此下策，其實離婚後兒女都是前妻在照顧，檢方依強盜罪起訴。
起訴書指出，羅男缺錢花用，今年8月24日上午，機車車牌用紙張遮住，騎到后里農會公館信用部，帶上鴨舌帽、口罩、持小番刀一把，進入農會後揮舞小番刀，丟了一個塑膠袋給女性行員，恫稱「將50萬放進袋內」、「沒50萬、20萬也可以」，又要求一旁李姓行員讓他綁在鐵柱上。
但李員已暗中按下通報鈴，且把進入櫃台鐵門反鎖，然後一再柔性勸說，拖延時間，羅某見警鈴大響，想放棄離去，員警即時趕到順利逮捕，並扣得小番刀等物。
據警方調查，羅男已離婚，目前與弟弟一家同住，他有讀專科的兒子、及剛出社會的女兒，但都是前妻在照顧，羅男未盡到照顧孩子的責任。羅男落網後，女兒曾到派出所探視，也沒說話就離去。
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