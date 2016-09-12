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作賊喊抓賊 詹男依竊盜、誣告罪判刑

2016-09-12  10:19

［記者楊政郡／台中報導］台中市大肚區詹姓男子，103年間涉嫌偷走住處附近某工廠白鐵門一扇、上下框條等，得手後擺放在自家門口，林姓失主發現後自行取回，詹某竟到派出所控告林某「偷竊」他的白鐵門，此案經檢察官查明給予林某不起訴後，依竊盜及誣告兩罪起訴詹某，台中地院依竊盜判3月（得易科罰金），誣告罪判6月徒刑（不得易科罰金）。

判決書指出，詹男與附近鄰居林某有土地糾紛，在103年5月26日之前數日，詹男涉嫌進入林某廠房，拆卸該工廠內倉庫的白鐵門一扇、上下框條、手把與鎖頭等，然後搬到自家門口擺放。而林某路過發現後自行取回，103年5月26日當天上午，詹男明知白鐵門原就是林某所有，竟向烏日瑞井派出所控告林某竊盜、侵占等，偷走他門口的白鐵門等等。

檢察官展開偵辦林某涉及竊盜案，找了很久才找到82、83年間幫林某安裝白鐵門的師傅，他到案後供稱確實有幫林某安裝白體門兩扇，一扇是正門一扇是倉庫小門，這一扇是倉庫的門，包括鎖頭是三段鎖、門的邊緣有作黑色泡棉壓條，還有林某當初是經友人介紹才找到該師傅來施工，其過程與林某陳述相符。

檢察官給林某不起訴後，依竊盜及誣告等罪起訴詹男。詹男在警訊及偵訊中坦承犯行，在法庭上卻矢口否認，但又拿不出佐證，僅空言該白鐵門是他所有，不足為證，又未與被害人和解，法官依竊盜判3月（得易科罰金），誣告罪判6月徒刑（不得易科罰金）。

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