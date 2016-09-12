作賊喊抓賊 詹男依竊盜、誣告罪判刑
2016-09-12 10:19
［記者楊政郡／台中報導］台中市大肚區詹姓男子，103年間涉嫌偷走住處附近某工廠白鐵門一扇、上下框條等，得手後擺放在自家門口，林姓失主發現後自行取回，詹某竟到派出所控告林某「偷竊」他的白鐵門，此案經檢察官查明給予林某不起訴後，依竊盜及誣告兩罪起訴詹某，台中地院依竊盜判3月（得易科罰金），誣告罪判6月徒刑（不得易科罰金）。
判決書指出，詹男與附近鄰居林某有土地糾紛，在103年5月26日之前數日，詹男涉嫌進入林某廠房，拆卸該工廠內倉庫的白鐵門一扇、上下框條、手把與鎖頭等，然後搬到自家門口擺放。而林某路過發現後自行取回，103年5月26日當天上午，詹男明知白鐵門原就是林某所有，竟向烏日瑞井派出所控告林某竊盜、侵占等，偷走他門口的白鐵門等等。
檢察官展開偵辦林某涉及竊盜案，找了很久才找到82、83年間幫林某安裝白鐵門的師傅，他到案後供稱確實有幫林某安裝白體門兩扇，一扇是正門一扇是倉庫小門，這一扇是倉庫的門，包括鎖頭是三段鎖、門的邊緣有作黑色泡棉壓條，還有林某當初是經友人介紹才找到該師傅來施工，其過程與林某陳述相符。
檢察官給林某不起訴後，依竊盜及誣告等罪起訴詹男。詹男在警訊及偵訊中坦承犯行，在法庭上卻矢口否認，但又拿不出佐證，僅空言該白鐵門是他所有，不足為證，又未與被害人和解，法官依竊盜判3月（得易科罰金），誣告罪判6月徒刑（不得易科罰金）。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
社會‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 喜宴冷盤好久沒看到龍蝦？辦桌達人解釋…
- 希拉蕊驚傳罹患肺炎 腿軟被攙扶影片曝光
- 社論》有改革的GPS，更要啟動實踐的引擎！
- 發展條件好 莫蘭蒂最快週三上午轉強颱
- MLB》朗神棒打前田領攻勢 馬林魚完封道奇
- 薄瑞光畢業旅行 今天拜會蘇嘉全
- 林心如懷女娃？「寶寶用品要用粉紅色」
- 鯖魚文化季大鯖魚 明年起保留不燒
- 中秋另類團圓 閤家挑戰桌遊
- 莫蘭蒂進逼 氣象局：不排除明發布陸警
- 月餅風波》高層比軍方緊張 國防部回應變快了！
- MLB》王牌傷癒歸隊奪勝 金鶯追平藍鳥並列外卡第一
- 莫蘭蒂路徑南修 中心登陸台灣機率降低
- 北韓已準備好 韓聯社：隨時都可核試爆
- 反瘋車自救會 轉型推無毒農耕
- 〈折翼少年〉每走一步 都是加分
- 秋節烤季到 澎湖小管干1斤千元
- 莫蘭蒂颱風逐步靠近 綠島、蘭嶼遊客陸續搭船
- 費城裸體單車日 千人裸騎倡環保
- 200卷完結！ 《烏龍派出所》創下金氏世界紀錄
- 埔鹽17對老「新人」 盛裝走紅毯「再婚」
- 惠風和暢 國人免費故宮賞摺扇
- MLB》惹出休息室互毆事件 巴特勒遭運動家釋出
- 軍事採購考量 人命列最優先
- 破紀錄！我國拔河隊囊括世界盃女子組6金大滿貫
- 弦子小姑實習險遭性侵 老公發文為妹求公道
- 人才斷層、祖國夢醒… 黃煌雄分析台灣人6個後遺症
- 〈徵文啟事〉老了不想變這樣
- 失業者職訓 就業率達77％
- 曾駐越南 AIT主席薄瑞光讚新南向政策
- 開盤下挫40點 台股跌破9000大關
- 圓山飯店改選董監事 張學舜接董座
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Prosecutors request arrest of alleged caregiver rapist
- 做善事有這麼難嗎？ 女星自曝遭網路霸凌
- 承諾跳票？輔大女宿傳出仍未解除宵禁
- 這種實測別亂來... 他測試防彈背心結果被射殺
- 去年遭拒入》柯文哲、吳思瑤 昨變運動會貴賓
- 求職過佳節 月薪上看四十四Ｋ
- Angelababy撇孕事 9連拍新造型笑噴網友
- 敘停火協議生效前 反抗軍遭空襲
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：作賊喊抓賊 詹男依竊盜、誣告罪判刑
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分