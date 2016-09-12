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現役軍人對國三小女友接吻摸胸 判刑4個月

2016-09-12  10:17

〔記者李立法／屏東報導〕20歲顏姓現役軍人在網路結交國三小女友，雙方相約在國中校園見面，顏男卻將小女友拉進廁所接吻摸胸，小女友的學弟妹查覺不對勁，在廁所外高喊「警察來了」，顏男才收手，警方據報後，將顏男送辦，法官認為顏男對14歲以上未滿16歲女子猥褻，判刑4個月，可易科罰金及上訴。

服役中的顏男曾透過網路視訊向小女友祼露下體，也曾要求小女友對著鏡頭祼露下體，去年11月間，雙方約在國中校園見面，國三女基於安全考量，找了幾名學弟妹一起赴約，顏男為了要和小女友獨處，將小女友拉進廁所內。

經過將近20分鐘後，國三女的學弟妹發現2人還沒有出來，擔心出狀況，便在廁所外高喊「警察來了」，顏男嚇得跑出廁所，學校社工事後聽到風聲，詢問國三女後，得知顏男當時在廁所內親吻並觸摸女方胸部，還隔著褲子撫摸女方的下體，志工隨即報警將顏男送辦。

顏男被檢方依強制猥褻提起公訴，但法官詢問顏男與被害人後，認為雙方是男女朋友關係，顏男對被害人親吻及摸胸時並未違反女方意願，改依刑度較輕的對14歲以上未滿16歲女子猥褻罪，判刑4個月，可易科罰金。

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