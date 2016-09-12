| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
棒球》女子世錦賽最佳11人 台灣隊2人獲選
 首頁 > 社會

台東市冷凍工廠火警 幸無人傷亡

台東市一冷凍工廠今上午火警，火勢猛烈。（記者王秀亭翻攝）

2016-09-12  10:07

［記者王秀亭／台東報導］台東市中正路一家冷凍工廠今天上午9時30分疑因施工不慎，發生火警，火勢猛烈幸好消防車迅速趕抵，隨即控制火勢，無人傷亡。

位於台東市海山寺對面的一家冷凍工廠，近日施工拆除3、40年以上的冷凍設備，今天上午竟冒竄出熊熊烈火，邱姓屋主表示，為了安全拆除，一旁放了近10個滅火器，就是以防萬一，想不到今天上午火勢來的猛烈，根本來不及滅火，鄰居趕緊通報消防局，還好消防車來的快，將傷害降到最低。

被嚇得冒出冷汗的附近居民，看到火勢迅速被控制住，直說虛驚一場。

廣告
  • 消防人員到場後，立即控制住火勢。（記者王秀亭攝）

    消防人員到場後，立即控制住火勢。（記者王秀亭攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 工廠火警 火警
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
香煎去骨雞腿排
布根地紅番茄千層麵
這樣用橄欖油才正確
食材發芽還能吃嗎？
轉寄

標題：台東市冷凍工廠火警 幸無人傷亡


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月12日‧星期一‧丙申年八月十二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.