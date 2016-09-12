台東市冷凍工廠火警 幸無人傷亡

台東市一冷凍工廠今上午火警，火勢猛烈。（記者王秀亭翻攝）

2016-09-12 10:07

［記者王秀亭／台東報導］台東市中正路一家冷凍工廠今天上午9時30分疑因施工不慎，發生火警，火勢猛烈幸好消防車迅速趕抵，隨即控制火勢，無人傷亡。

位於台東市海山寺對面的一家冷凍工廠，近日施工拆除3、40年以上的冷凍設備，今天上午竟冒竄出熊熊烈火，邱姓屋主表示，為了安全拆除，一旁放了近10個滅火器，就是以防萬一，想不到今天上午火勢來的猛烈，根本來不及滅火，鄰居趕緊通報消防局，還好消防車來的快，將傷害降到最低。

被嚇得冒出冷汗的附近居民，看到火勢迅速被控制住，直說虛驚一場。