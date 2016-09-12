桃園警員攜槍會女友 疑槍殺後自戕雙亡

涉嫌槍殺女友後自轟身亡的許姓警員。（記者鄭淑婷翻攝）

2016-09-12 09:50

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市警分局同安派出所許姓警員，今天凌晨4點到上午6點在所內執勤，但他卻帶槍外出，同仁遍尋不著，前往他八德區租屋處，於上午5點多發現許員與蘇姓女友中槍陳屍屋內。

警方根據現場跡證，初步研判，可能是感情糾紛，許員槍殺女友後，舉槍自轟，被發現時已是2具遺體，目前警方封鎖現場調查中。

據了解，許員胃部曾開過刀，而蘇女是特教班教師。

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