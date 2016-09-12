護理生好心救援車禍傷者 竟挨家屬打又被酸長相

見車禍好心助人卻遭毆打，王同學驗傷決定提告。（圖擷自爆料公社）

2016-09-12 10:43

〔即時新聞／綜合報導〕好心沒好報！10日中午在屏東海豐街發生一起車禍，2台機車擦撞倒地，其中一名老婦受傷，一名王姓護理系男大生剛好目睹，趕緊上前幫忙，卻遭後來到場的傷者兒子出手攻擊、辱罵，最後男大生要離去時，還被傷者羞辱：「臉長這麼兇，還要幫忙？」讓他憤而決定驗傷報案。

王同學在臉書社團「爆料公社」透露，他10日下午12點48分在屏東海豐街看見一起車禍，立即報案並協助疏導交通，避免二次傷害，由於他是護理系學生，也發揮專業關心傷者、觀察其傷口，想不到後來傷者兒子一到場，「直接對肇事者丟安全帽，還出手攻擊我」，且飆髒話辱罵王同學。

但令人更心寒的是，王同學後來要離去時，受傷的老婦卻酸說：「臉長這麼兇，還要幫忙？」王同學當晚便至醫院驗傷，報案準備提告。他也在臉書感嘆說：「不要說是社會無情，是因為某些人讓它冷漠」。

眾網友看了，都很為王同學抱屈，紛紛留言：「好心幫人，還被這樣對待」、「以後誰還敢幫忙」、「難怪社會越來越冷血無情」，並表態支持王同學提告。