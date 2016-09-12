車禍肇事認定：隔音牆擋視線惹禍 國賠70萬

高雄一車禍肇事主因，法院認定隔音牆惹禍判國賠。（記者飽建信翻攝）

2016-09-12 08:05

〔記者鮑建信／高雄報導〕車禍肇事，隔音牆是禍首罕見﹗高市魏姓男子開車行經東亞路與和平西路口，與蔡姓男子機車擦撞，被處拘役並賠償百萬元和解，後來他發現因隔音牆擋住視線始肇事，聲請國家賠償，二審審理後大逆轉，認定隔音牆設置不當，改判市府新工處賠償70萬元。

魏男指出，101年12月3日上午，駕駛自小客車，沿小港區東亞路由北往南方向行駛，行經該路與平和西路交岔路口，左轉平和西路時，適有蔡男騎乘重型機車，沿東亞南路慢車道由南往北方向直行而至同一路口發生碰撞。

法院判決魏男賠償182萬後，雙方以1百萬元和解，但魏男後來發現「東亞南路快、慢車道間」所設立的「隔音牆」過高及過長，擋住他的視線，因而未看到蔡機車，聲請國家賠償。

工務局新工處則指出，肇事原因是魏車轉彎，未讓蔡直行車先行，而蔡也超速行駛，導致倆車車頭相撞，與隔音牆設置無關。並說，拆除隔音牆是基於里民建議，並非設置管理不當而移除。

高雄高分院法官抵達肇事現場勘驗行車距離，並調閱魏車行駛紀錄器，釐清發生車禍前時間，魏發現蔡車後僅1秒多即相撞，確定因隔音牆擋住視線，根本來不及反應，但魏未禮讓直行車先行，也要負3成過失，判決新工處敗訴。

據了解，新工處在離地面道路高度85公分鋼筋混凝土紐澤西式護欄上設置隔音牆，約10公尺長，高度200公分，是以聚碳酸酯透明板材質，原本為減少噪音造福里民，如今卻被認定肇禍主因，始料未及。