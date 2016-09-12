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酒駕心虛？ 四輪朝天翻路旁卻不見駕駛

杜姓男子的座車，四輪朝天躺在路旁，警消趕抵卻不見他蹤影。（記者林嘉東攝）

2016-09-12  07:17

〔記者林嘉東／基隆報導〕「駕駛跑去哪？」杜姓男子的愛車，今天清晨四輪朝天「躺」在路旁；警消趕抵，卻只見車，不見他的蹤影；警方懷疑杜男酒駕，正設法找他出面。

基隆市消防局今天清晨5時許獲報，基隆市深澳坑路310號前，有一輛黑色轎車，四輪朝天翻覆路旁。警消獲報趕抵，只見車，卻不見駕駛。

深澳坑派出所副所長李明志、朱富良查出車主是住在中正區觀海街的35歲杜姓男子。

警方調查，杜男尚未返家，已派員趕往杜男家中找人。

所長徐紹文指出，已於上午6點55分，將車子翻正，拖到路旁，駕駛事故後逃離現場，不排除是酒駕或持有毒品，將約談杜男到案說明。

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  • 杜姓男子的座車，四輪朝天躺在路旁，警消趕抵卻不見他蹤影。（記者林嘉東攝）

    杜姓男子的座車，四輪朝天躺在路旁，警消趕抵卻不見他蹤影。（記者林嘉東攝）

  • 杜姓男子的座車，四輪朝天躺在路旁，警消趕抵卻不見他蹤影。（記者林嘉東攝）

    杜姓男子的座車，四輪朝天躺在路旁，警消趕抵卻不見他蹤影。（記者林嘉東攝）

  • 基隆市警二分局深澳坑路派出所早上6點55分，已將車子翻正，排除事故。（記者林嘉東攝）

    基隆市警二分局深澳坑路派出所早上6點55分，已將車子翻正，排除事故。（記者林嘉東攝）

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