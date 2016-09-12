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把妹爭風吃醋變大亂鬥 10人群架2受傷

2016-09-12  06:38

〔即時新聞／綜合報導〕北市雙城街今天凌晨發生一群菲律賓籍勞工，疑因在酒吧為了追求1名菲籍女子，爭風吃醋，在店門口發生肢體衝突，酒客大打出手，連勸架的也加入戰局，10多人一路打到街上，警方到場後前眾人一哄而散，現場有1男1女的傷者被送醫。

《蘋果日報》報導，混戰中有人拿起停在路邊的腳踏車、酒瓶當作武器，還有人抓著對方的頭猛撞牆壁和地面，造成1名傷者頭部受傷流血。附近居民說，該處常有外籍男子出沒，出入成員複雜，酒後鬧事時有所聞。

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  • 圖為大批外籍勞工聚集台北車站聯誼。示意圖與文無關（資料照，記者劉信德攝）

    圖為大批外籍勞工聚集台北車站聯誼。示意圖與文無關（資料照，記者劉信德攝）

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