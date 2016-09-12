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驚險！老翁醉落台鐵軌道 妻子跟著跳下月台...

2016-09-12  06:15

〔即時新聞／綜合報導〕夫妻本是同林鳥，大難臨頭...！昨晚在台鐵板橋站發生7旬老翁酒醉不慎墜落鐵軌，很看著火車即將進站，性命交關之際，老翁的妻子奮不顧身跳下月台救夫，所幸站務員即時發現，通報列車減速進站，順利將這對老夫婦救上月台送醫。

《蘋果日報》報導，70歲林姓老翁與妻子偕伴參加喜宴，晚10點多老翁帶著酒意在新北市板橋車站搭台鐵，在月台踩空跌落軌道，妻子急忙跳下月台營救，但無力將傷者救起，站務員危機處理得宜，在列車抵站前將2人拉上月台，送往亞東醫院救治，老翁右腳骨折。

台鐵表示，若發現民眾或物品落入軌道區，應立即通報站務人員協助，千萬不要自行跳入以免發生意外。

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  • 台鐵平交道安全新影片，女學生為了撿拾物品冒險跳下月台。情境圖與文無關（資料照，台鐵提供）

    台鐵平交道安全新影片，女學生為了撿拾物品冒險跳下月台。情境圖與文無關（資料照，台鐵提供）

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