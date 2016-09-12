驚險！老翁醉落台鐵軌道 妻子跟著跳下月台...
2016-09-12 06:15
〔即時新聞／綜合報導〕夫妻本是同林鳥，大難臨頭...！昨晚在台鐵板橋站發生7旬老翁酒醉不慎墜落鐵軌，很看著火車即將進站，性命交關之際，老翁的妻子奮不顧身跳下月台救夫，所幸站務員即時發現，通報列車減速進站，順利將這對老夫婦救上月台送醫。
《蘋果日報》報導，70歲林姓老翁與妻子偕伴參加喜宴，晚10點多老翁帶著酒意在新北市板橋車站搭台鐵，在月台踩空跌落軌道，妻子急忙跳下月台營救，但無力將傷者救起，站務員危機處理得宜，在列車抵站前將2人拉上月台，送往亞東醫院救治，老翁右腳骨折。
台鐵表示，若發現民眾或物品落入軌道區，應立即通報站務人員協助，千萬不要自行跳入以免發生意外。
看更多！請加入自由時報粉絲團
相關關鍵字： 台鐵
社會‧本日最多瀏覽
社會‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 希拉蕊驚傳罹患肺炎 腿軟被攙扶影片曝光
- 喜宴冷盤好久沒看到龍蝦？辦桌達人解釋…
- 中國需求孔急 煤將捲土重來
- 〈熱門族群〉新政府發展生技決心不變 靜待利多發酵
- 中客愛帶大量現金 溫哥華機場3年沒收3億
- 希拉蕊提早離開911紀念活動 稱狀況良好
- 中職運彩1680 一起看棒球一路發（9/11賽果）
- 向明／懷疑論者
- 黃義雄拚命三郎 化療完進棚盯場
- 中颱莫蘭蒂最快今夜發海警 中秋前後影響最鉅
- 破紀錄！我國拔河隊囊括世界盃女子組6金大滿貫
- 喬科維奇力拚13座大滿貫金盃 今日重要賽事預告
- 中客觀光團呈現負成長 藍委怨：台灣人太冷漠…
- 自由廣場》賭博業史上最慘痛的投資
- NBA》球員工會透露 波許可望復出但仍接受治療
- 《TAIPEI TIMES 焦點》DPP, Cabinet to discuss priorities for legislation
- 鯖魚文化季大鯖魚 明年起保留不燒
- 美網》喬帥 瓦林卡 今早爭冠軍
- 廢棄浴缸 變龍貓裝置藝術
- 台聯譴責:中國用遊客以商逼政
- 停火生效在即 敘利亞反抗組織拒接受
- 社論》有改革的GPS，更要啟動實踐的引擎！
- 軍事採購考量 人命列最優先
- 〈戀愛翹翹板〉嫌女友太醜沒面子 又離不開她的照顧
- 莫蘭蒂變中颱 偏南或穿心明分曉
- 小小單車踏板 台萬拼到歐洲第一
- 前書記孫春蘭 傳與頂新來往密切
- 低價一條龍不改 台灣觀光恐雪上加霜
- 《東京觀察》查東奧錢坑 小池百合子大戰森喜朗
- 祝融廢墟 文昌國小舊宿舍變公園
- 玉木宏演《御手洗潔》苦操台詞 推理之神23日登台
- 進口小型Crossover非主流之選-2
- 書劍集》油價、現金變動與決策想像
- SEIKO路跑》林依晨打氣 選手超開心
- 雨打加風化 梧棲大排、安良港大排護岸傾斜路裂
- 亞大女籃賽》83：60打趴中國 台灣全勝奪冠
- 自由廣場》該去天安門廣場抗議才對吧！
- 酸川普半數支持者可悲 希拉蕊認錯
- 去年遭拒入》柯文哲、吳思瑤 昨變運動會貴賓
- 獨家》莫蘭蒂颱風逼近 在美國的賴清德決定先.......
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：驚險！老翁醉落台鐵軌道 妻子跟著跳下月台...
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分