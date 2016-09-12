英女王開心當司機 孫媳凱特歡喜相伴
2016-09-12 01:12
〔中央社〕英國女王伊麗莎白二世雖已高齡90歲，這個週末證明她老而彌堅，仍然掌控全局，尤其是在她喜愛的蘇格蘭莊園度假時，還充當司機親自駕車，帶著孫媳婦凱特到處逛。
英國「每日郵報」（Daily Mail）報導，女王穿著輕便的無袖夾克，開心握著方向盤，帶著劍橋公爵夫人凱特（Kate）到巴爾莫勒爾（Balmoral）莊園的野餐地點，與孫兒威廉王子（Prince William）會合。一路上隨扈全無用武之地，只能隨侍後座。
由媒體攝得的照片可見，女王與凱特近年來關係日漸親密，兩人相伴十分愉快。凱特坐在女王身邊，露出笑容，看來也十分開心。
威廉與凱特夫婦8日抵達此地，住在父親查爾斯親王（Prince Charles）的寓所，3歲的小王子喬治（Prince George）和1歲的小公主夏綠蒂（Princess Charlotte）也同行。
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