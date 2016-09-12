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景美台師大拔河隊創紀錄 包了世界盃6金

2016-09-12  00:22

〔中央社〕景美台師大拔河聯隊遠征瑞典2016世界盃室外拔河錦標賽，11日奪下女子540公斤組錦標賽金牌，不僅是台灣參賽4屆以來，首次在該項目奪金，本屆更一舉包辦女子組6面金牌。

世界盃室外拔河錦標賽每2年舉辦一次，今年在瑞典馬爾摩（Malmo）舉行。

當地時間11日上午舉行男女混合600公斤組錦標賽，中華台北由女子組的景美台師大聯隊，與男子組的僑泰亞洲大學聯隊，聯合組隊參賽。

該項賽事共有14隊參賽，預賽分2組舉行，中華台北以2勝3負1平手居分組第4，可惜無緣晉級四強。

11日下午緊接著進行女子540公斤組錦標賽賽事，除了景美台師大聯隊，還有荷蘭、南非、拉脫維亞、瑞典、瑞士、英格蘭、巴斯克和蘇格蘭等，共9隊參賽。

預賽採循環賽制，各參賽隊伍皆會碰頭，台灣小將連戰8場皆告捷，且全部都以2比0取勝，以分組第一的全勝之姿晉級。

四強準決賽首先對上南非隊，景美台師大聯隊再度以2比0取勝，挺進冠亞軍戰。冠軍戰則與地主國瑞典一決勝負，瑞典隊也是原本賽前評估的勁敵之一，景美台師大聯隊力克勁敵，最後以2比0摘下冠軍。

景美台師大聯隊這次在女子540公斤組拿下金牌意義非凡，不僅是從2010年起參加世界盃室外拔河錦標賽以來，首度在該項目賽事奪金，更一舉包辦女子組6面金牌，創下參賽以來最佳成績。

景美女中表示，過去世界盃4項比賽，最好的成績是2014年拿下3金1銅，唯一沒奪金的就是女子540公斤組賽事；今年景美台師大聯隊不僅在原有的4項賽事全部奪金，新增的2項U23級（18到22歲選手參加）比賽，也通通摘下金牌，創下包辦女子組6面金牌的紀錄。

另外，景美台師大聯隊10日奪下女子500公斤組錦標賽金牌，在該項比賽達成4連霸，總統蔡英文也於11日發出賀電，由中華民國駐瑞典代表廖東周轉交給當地參賽學生。

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