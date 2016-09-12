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手槍射擊訓練 子彈碎片反彈擊中員警腹部

2016-09-12  00:14

〔記者姜翔／台北報導〕台北市警察局北投分局警方10號上午，前往台北市內湖區五指山靶場進行長槍及手槍射擊訓練。1名40歲石姓員警，在進行短槍射擊時，離奇遭到反彈的子彈碎片擊中右腹部，造成約長、深各1公分的開放性傷口，所幸未造成生命危險。警方指出，此為偶發事件，日後將會加強防範作為。

警方指出，當日上午9點半開始進行短槍射擊訓練，約10時許，石員與另7名員警站上射擊位置，每人在裝填10發子彈後開始射擊。但才剛打第二發，石員的腹部就遭到子彈碎片擊中。

警方表示，射擊位置距離靶紙約15公尺，由於該靶場設備較老舊，是以鐵框固定靶紙，而非時下室內靶場採用電動靶機。且在靶位後方設有前傾鋼板，研判子彈擊中靶框後，碎片反彈，才割傷石員的腹部。

子彈碎片擊中石員右腹部，造成約長、深各約1公分的開放性傷口，石員事後前往榮總醫院將碎片取出，並進行簡單包紮。警方初步調查，石員與另7名員警在射擊時合乎規範，但當時8名員警一同射擊，目前仍無法釐清彈道。

據了解，102年該靶場也曾發生1名張姓員警在指導學員射擊要領時，不慎遭反彈的子彈碎片擊中背部，所幸僅造成輕微擦傷。警方說明，在進行短槍射擊訓練時，會要求學員戴上護目鏡，但對於頭部、身體則未有其他保護措施。

警界人士私下透漏，遭到子彈碎片反彈擊中的機率極低，但就現況來說「也無從防範」，只能自求多福。

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  • 石姓員警右腹部被反彈的子彈碎片割傷，造成約1公分的開放性傷口。（記者姜翔翻攝）

    石姓員警右腹部被反彈的子彈碎片割傷，造成約1公分的開放性傷口。（記者姜翔翻攝）

  • 靶紙以鐵製框架固定，後方並設有前傾鋼板。（記者姜翔翻攝）

    靶紙以鐵製框架固定，後方並設有前傾鋼板。（記者姜翔翻攝）

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