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男同志戀人分手後反目 互控竊盜及藏毒

2016-09-12  00:10

〔記者姚岳宏／台北報導〕你告我偷東西，我告你賣毒品！一對昔日男同志戀人分手反目，互控對方竊盜及藏毒，雙雙被銬往警局！

31歲隋姓男子跟警方報案指稱，他與34歲賀姓男子交往，日前兩人分手，對方竟偷出他家裡40萬元外幣現金等財物，警方循線找上賀男，前往他新北市新莊區自由街住處搜索，沒搜到失竊贓物，卻搜出安非他命、搖頭丸等毒品，賀男立刻指說毒品都是從隋男家拿出來的，反咬隋男家裡還有大批毒品。

警方根據賀男供詞，前往隋男家中搜索，果真搜出100顆搖頭丸及1小包K他命等毒品，隋男當下推說這些毒品當初是幫賀男買的，以為對方已拿走，根本忘記有這些毒品。

隋男雖急忙解釋毒品不是自己的，但沒想到他說「幫忙買毒品」，卻涉罪更重的「轉讓毒品」，比起單純持有毒品又罪加一等；警方當初只是偵辦竊盜案，卻意外演變成販毒疑案，詢後將兩人依竊盜及毒品罪嫌送辦。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

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  • 警方搜出100顆搖頭丸及K他命毒品。（記者姚岳宏攝）

    警方搜出100顆搖頭丸及K他命毒品。（記者姚岳宏攝）

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