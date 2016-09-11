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板橋火車站1男子落軌 右腿骨折送醫治療

2016-09-11  23:48

〔即時新聞／綜合報導〕新北市板橋火車站今（11）日晚間10點左右傳出落軌意外，一名70歲男子右腿骨折，已緊急送醫治療。

警方初步表示，男子疑似酒後腳步不穩跌落軌道，男子的妻子與站務人員及時在列車進站前將他救起，男子右腿骨折，沒有生命危險，警消已將他送往醫院治療。

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  • 新北市板橋火車站今日晚間10點左右傳出落軌意外，一名70歲男子右腿骨折，已緊急送醫治療。（資料照，記者郭顏慧攝）

    新北市板橋火車站今日晚間10點左右傳出落軌意外，一名70歲男子右腿骨折，已緊急送醫治療。（資料照，記者郭顏慧攝）

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