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基隆海興游泳池外海傳溺水 消防人員搜尋中

2016-09-11  23:19

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市消防局晚上10時42分獲報，基隆市湖海路一段海興游泳池外海，有人溺水。基隆市消防隊獲報除出動安樂及中山分隊前往，也通報基隆海巡隊前往搜尋，目前尚未發現溺水者。

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  • 海興游泳池臉書。（擷自網路）

    海興游泳池臉書。（擷自網路）

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