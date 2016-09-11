真栽了！ 勞工施工摔死 張淑晶判刑7月

2016-09-11 22:37

〔記者王定傳／新北報導〕前年3月，中興國際開發有限公司廖姓員工，在工地進行冷氣室外機鐵架設工程時，從2樓掉落地面死亡，事後中興公司竟不顧停工命令復工，檢警查出，中興公司沒提供安全帽及安全繩有疏失，且負責人竟是被控坑殺房客的張淑晶、經理則是黃鐸，新北地院依業務過失致死等罪，判張7月徒刑、黃8月徒刑，得易科罰金，中興公司罰6萬元。

本案發生於前年3月15日上午10時，廖男工作時，因建築老舊雨遮年久失修，踩踏的雨遮崩落，從2樓摔到1樓死亡，案發後，中興公司已被新北市政府勞動檢查處通知停工，沒想到竟又偷偷復工。

檢警調查，張淑晶就是負責中興公司財務運作、薪資發放及工程業務規劃聯繫等事項的實際負責人，黃鐸則是經理，不過，兩人都否認犯行，張淑晶推得乾淨說與中興公司沒任何關係，只是借錢給黃鐸，黃雖坦承是經理，卻說廖是承攬冷氣安裝的廠商，非員工。

不過，法官依中興公司3名前員工證述得知，黃鐸對外以經理名義，負責處理裝潢房屋，並指揮員工裝潢事務，至於張淑晶則是實際出資者，且等裝潢完成後，負責房屋出租工作，她還會在本案工地裝潢期間，到工地瞭解實際裝潢進度及情形，指揮員工清理房間，可見張對本案工地裝潢工程，不僅出資且有監督管理權限，就是實際負責人。

至於被害者是否為中興員工？法官認為，上述3名員工都是透過1111人力銀行網站到中興工作，廖男也是，況他的工作日誌有記載每日到何處施作水電或陪老闆買冷氣、工具，何日休假，何日事假等，也有加入公司LINE群組，黃會在裡面下達指令，且廖的薪水是張淑晶透過孫姓男子的帳戶轉匯，認定廖是員工。

法官認為，張、黃兩人輕忽勞工作業安全，使被害人家屬痛失至親，停工期間，繼續施工，主觀上有一定惡性，又未能坦承犯行，也沒跟家屬和解，無悔意，依業務過失致死及勞工安全衛生法判刑。