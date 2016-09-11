真栽了！ 勞工施工摔死 張淑晶判刑7月
〔記者王定傳／新北報導〕前年3月，中興國際開發有限公司廖姓員工，在工地進行冷氣室外機鐵架設工程時，從2樓掉落地面死亡，事後中興公司竟不顧停工命令復工，檢警查出，中興公司沒提供安全帽及安全繩有疏失，且負責人竟是被控坑殺房客的張淑晶、經理則是黃鐸，新北地院依業務過失致死等罪，判張7月徒刑、黃8月徒刑，得易科罰金，中興公司罰6萬元。
本案發生於前年3月15日上午10時，廖男工作時，因建築老舊雨遮年久失修，踩踏的雨遮崩落，從2樓摔到1樓死亡，案發後，中興公司已被新北市政府勞動檢查處通知停工，沒想到竟又偷偷復工。
檢警調查，張淑晶就是負責中興公司財務運作、薪資發放及工程業務規劃聯繫等事項的實際負責人，黃鐸則是經理，不過，兩人都否認犯行，張淑晶推得乾淨說與中興公司沒任何關係，只是借錢給黃鐸，黃雖坦承是經理，卻說廖是承攬冷氣安裝的廠商，非員工。
不過，法官依中興公司3名前員工證述得知，黃鐸對外以經理名義，負責處理裝潢房屋，並指揮員工裝潢事務，至於張淑晶則是實際出資者，且等裝潢完成後，負責房屋出租工作，她還會在本案工地裝潢期間，到工地瞭解實際裝潢進度及情形，指揮員工清理房間，可見張對本案工地裝潢工程，不僅出資且有監督管理權限，就是實際負責人。
至於被害者是否為中興員工？法官認為，上述3名員工都是透過1111人力銀行網站到中興工作，廖男也是，況他的工作日誌有記載每日到何處施作水電或陪老闆買冷氣、工具，何日休假，何日事假等，也有加入公司LINE群組，黃會在裡面下達指令，且廖的薪水是張淑晶透過孫姓男子的帳戶轉匯，認定廖是員工。
法官認為，張、黃兩人輕忽勞工作業安全，使被害人家屬痛失至親，停工期間，繼續施工，主觀上有一定惡性，又未能坦承犯行，也沒跟家屬和解，無悔意，依業務過失致死及勞工安全衛生法判刑。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 中颱莫蘭蒂持續逼近 最快明晚發布海警
- 恰恰主揪送鋒禮 「我要逼他用」
- 愛在豐榮 星國民謠高鐵快閃
- 恆春孩子發大轎 迷你進香團超逗趣
- 新店都計通檢 左岸部分土地建社宅
- 中秋能不能烤肉 得看颱風有無攪局／日月潭、墾丁、阿里山 先說不行
- 市圖醫院駐點 住院也能借書
- 排球國手黃培閎看協會改革…「如果沒進步 就換人做做看」
- 柯文哲轟看病人可抽成 「健保」乾脆改為「醫保」
- 颱風真來亂中秋// 莫蘭蒂週三、週四撲台
- 一條龍業者發動 觀光業912上街怒吼
- 費城裸體單車日 千人裸騎倡環保
- 《用心生活》台科大社服團 大學生行善團 下鄉修電器
- 〈看門道評味道〉自製醃瓜 放心吃
- 社子島 資料缺未歸類
- 黑田辦到了 廣島央聯封王
- 達欣226公分洋將 大腳布拉愛抓寶
- 又是王勝偉！ 榮耀呼喊的背後不簡單
- 再見瓦城威尼斯奪獎 趙德胤:感謝台灣栽培
- NASA公布火星照 地形樣貌令人驚艷
- 竹市》公立、非營利幼托名額 2年增600個
- 聽見孩子的勇氣！ 聽損兒童音樂會一票難求
- 美俄敲定敘利亞停火 聯手轉戰IS
- 聘馮明珠任顧問 北京故宮「統戰」
- 紅十字會探訪 維冠災民洪家益展現樂觀
- 《中正路五福本店》日治街屋求售 文化局關切
- 自由廣場》912該找馬英九才對吧
- 柯看台灣人 自我摧殘下苟活
- 46歲張秀卿為求子 不惜挨百針胖17公斤
- （影音）來趟嘉義小旅行 嘉大藝術節開跑
- 馬其頓首都芮氏規模5.3強震 目前無災情傳出
- 以住代護 黃埔新村再添14戶
- 攀爬勒斃植物 志工清除「綠色殺手」
- 口湖鄉長補選戰況膠著 今投票
- 四年內 北韓飛彈射程可及美國本土
- 往事留聲機 那年稻穀的故事
- 米亞星世界 2016.9/11～9/17
- 火燒車駕駛要自殺 家人曾電阻
- 《中英對照讀新聞》The reasons for South Korean archers’ dominance 南韓射箭選手稱霸的原由
- 為抓寶可夢 「好媽媽」酒駕恐罰9萬
標題：真栽了！ 勞工施工摔死 張淑晶判刑7月
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email