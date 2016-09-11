醉漢路倒遭輾斃 計程車運將判刑4月

2016-09-11 22:54

〔記者王定傳／新北報導〕新北市黃姓男子去年8月凌晨喝得酩酊大醉，不勝酒力倒臥在板橋大同街馬路上，慘遭計程車輾過胸腹部，司機陳男辯稱當天天色昏暗，新北地院合議庭，仍認為他有未注意車前狀況疏失，依業務過失致死罪判刑4月，可上訴。

本案發生於去年8月16日凌晨3時許，黃男醉後獨自在板橋大同街上搖搖晃晃地行走，後來酒力發作，倒臥橫躺在車道上，監視器畫面顯示，黃男在馬路上躺了約1分鐘，一輛機車經過時，發現有人橫躺，緊急閃開，隨後，陳男駕駛的計程車直接從黃男身上輾過。

新北市政府車輛行車事故鑑定委員會鑑定認為，被害人酒精濃度達347mg/dl，於夜間倒臥車道阻礙交通，為肇事原因，陳男無肇事因素；陳男也辯稱，當時天色昏暗，視線只能看到車前大約4、5公尺，被害人躺在地上，沒辦法注意，才沒有煞車。

合議庭認為，陳男的行車紀錄畫面中，當他與被害人距離24.1公尺時，已可明顯看到他橫躺在前方地上，占據車道二分之一寬度，且被害人為成年男性，身體體積非小，橫躺位置上方有廣告招牌閃爍，旁有路燈照明，對面更有便利商店明亮燈光，況前面一台機車，明顯偏離原路線，應是發現陳男而閃開，後方駕駛應認知前面發生狀況，預先減速才對。

合議庭認為，道路上路況多變，行人闖入車道不算少見，本案路段屬市區道路，不像高速公路可高度信賴不會有行人闖入，且若陳男發現前一台機車閃躲而煞車，是可以煞車停下不輾過被害者，判定他有未注意車前狀況疏失；至於鑑定報告是以路權歸屬（行人不得在道路上任意臥，阻礙交通）作為依據，漏未考量陳男應注意且能注意車前狀況（包括前車動向、被害人倒臥在前方地上等）部分。

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