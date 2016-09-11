大溪物流工廠火警 烈焰照亮暗夜

大溪區石園路一處物流工廠發生火警。（記者周敏鴻翻攝）

2016-09-11 21:18

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市大溪區石園路一處物流工廠，晚間約9點發生火警，一時烈焰衝天，嚇壞附近居民。

消防隊員說，物流工廠當時已經休息，沒有人在廠區，火勢雖大，還好沒有人員受傷，起火原因與財物損失都還有待調查。