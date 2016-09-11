油漆工上了女國中生 少女母得精神病也要賠

2016-09-11 21:11

〔記者王俊忠／台南報導〕男油漆工上了未滿14歲的少女，少女單親媽竟罹患精神病，油漆工對少女及其母親都要賠償！

一名月薪2萬元的吳姓男油漆工，透過網路交友團體結識不滿14歲的少女小如（化名），雙方在飯店合意發生性關係，二審依對未滿14歲少女性交罪判吳4年6個月徒刑確定、入監服刑。由於小如母親在案發後精神受創，須到精神科就診。民事慰撫金部分，台南地院判吳須賠小如30萬元；賠小如母親10萬元。

一審判決指出，吳男於101年1月間透過網路交友團體「遇見」結識甲女，其後吳男約甲女外出、再認識一起出遊的小如。吳男明知就讀國中的小如未滿14歲，竟約小如到南市安平區一間平價飯店，在未違反小如意願下雙方發生性交行為，因為小如未滿14歲，依刑法規定，吳男仍侵犯少女的身體健康與貞操權。

小如的母親說，她是離婚、單親扶養小如，發生這事後，內心十分自責、身心嚴重受創，必須到精神科就診；吳男也侵害她對女兒的保護、教養權法益，為此向吳男求償共150萬元的精神慰撫金。

台南地院民事庭法官審認，刑事部分，二審已判油漆工4年6個月徒刑並發監服刑，考量小如母親單獨扶養女兒；吳男先前從事油漆工，且在今年2月離婚、有2名未成年子女需扶養等雙方經濟條件、社會地位，判吳男應賠小如30萬元、賠小如母親10萬元，民事案還可上訴。