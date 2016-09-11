「想找個伴」 老婦門縫竊貓全都錄

2016-09-11 20:30

〔記者劉慶侯／台北報導〕曾在競技啦啦隊服務的黃姓辣妹「啾啾」，日前晚間將飼養了近10年的灰白色金吉拉貓nono，留在工作的特產店內顧店，不料隔日上班時貓咪不見蹤影，查看監視錄影畫面，才發現居然是有位老婦從鐵門縫中將貓咪抱走。

警方循線找到涉嫌的70歲古姓老婦，救出被擄貓咪，黃女看到自己愛貓一副精神萎頓、呆坐在地上的呆萌樣，氣得直說要古婦受到應有懲罰。

古婦則表示是看到貓咪可愛，才想帶回家陪伴自己。警訊後被警方依竊盜罪送辦。