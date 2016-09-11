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「想找個伴」 老婦門縫竊貓全都錄

2016-09-11  20:30

〔記者劉慶侯／台北報導〕曾在競技啦啦隊服務的黃姓辣妹「啾啾」，日前晚間將飼養了近10年的灰白色金吉拉貓nono，留在工作的特產店內顧店，不料隔日上班時貓咪不見蹤影，查看監視錄影畫面，才發現居然是有位老婦從鐵門縫中將貓咪抱走。

警方循線找到涉嫌的70歲古姓老婦，救出被擄貓咪，黃女看到自己愛貓一副精神萎頓、呆坐在地上的呆萌樣，氣得直說要古婦受到應有懲罰。

古婦則表示是看到貓咪可愛，才想帶回家陪伴自己。警訊後被警方依竊盜罪送辦。

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  • 遭竊的灰白色金吉拉貓咪nono，看似無助的「坐」在警局地上。（記者劉慶侯翻攝）

    遭竊的灰白色金吉拉貓咪nono，看似無助的「坐」在警局地上。（記者劉慶侯翻攝）

  • 古姓老婦竊得貓咪後，將貓藏在隨身塑膠袋內離開現場。（記者劉慶侯翻攝）

    古姓老婦竊得貓咪後，將貓藏在隨身塑膠袋內離開現場。（記者劉慶侯翻攝）

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