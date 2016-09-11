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男為「救蟑螂」砍清潔人員 遭判緩刑2年

2016-09-11  21:52

〔即時新聞／綜合報導〕一名有憂鬱症就診紀錄的二十三歲游姓男子，今年3月時口稱「蟑螂也是生命，我要救牠們！」，因此拿鋸子砍殺四十七歲的黃姓環保局外包噴藥人員；而新北地方法院認定游男應屬一時失控，且雙方已和解撤告，因此依妨害公務罪判處7月、緩刑2年，須接受精神治療；可上訴。

根據《蘋果新聞》報導，新北地方法院開庭時，游男表示他不希望無辜蟲蟻生命死亡，才拿鋸子阻止消毒，想打掉消毒機，並非要殺人；他的律師更表示游男想阻止殺生，豈會再心生殺人念頭。

而法院也將游男送交醫院鑑定，醫院認定游男有環境適應障礙、憂鬱情緒、邊緣性智能等問題；法院根據黃姓被害人以及在場多人目擊皆證稱，游男僅持鋸亂揮，遭消毒桶丟擲跌倒起身後就回頭逃跑未再攻撃，考量黃男傷勢大多已恢復，未減損身體功能，認為游男觸犯應是傷害罪，並非殺人，因此僅依妨害公務罪論刑。

法官判游男緩刑2年則是考量游男身心狀況、父母會督促其回診就醫，讓他接受精神治療及心理輔導。

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  • 游男為救蟑螂，砍傷清潔員後手持鋸子沿騎樓逃逸。（資料照，記者余衡翻攝）

    游男為救蟑螂，砍傷清潔員後手持鋸子沿騎樓逃逸。（資料照，記者余衡翻攝）

  • 一名有憂鬱症就診紀錄的二十三歲游姓男子，今年3月時口稱「蟑螂也是生命，我要救牠們！」，因此拿鋸子砍殺四十七歲的清潔員。（資料照，記者楊綿傑攝）

    一名有憂鬱症就診紀錄的二十三歲游姓男子，今年3月時口稱「蟑螂也是生命，我要救牠們！」，因此拿鋸子砍殺四十七歲的清潔員。（資料照，記者楊綿傑攝）

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