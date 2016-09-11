| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

6年級裝7年級 賊裝幼齒被拆穿

2016-09-11  20:45

〔記者徐聖倫／新北報導〕裝幼齒！前日晚間，新北市40歲男子詹富盛帶著麻布手套開車行經三重中興橋下，巡邏警方見狀將他攔下，詹某不疾不徐將駕照掏出，警方越看越是奇怪，詹某怎麼看長得也不像駕照上寫的「76年次」，一查車牌，才發現他開的是失竊贓車。

據悉，詹嫌有毒品、竊盜、詐欺等多項前科琳瑯滿目，他向警稱，戴著手套開車是怕留下指紋，沒想到看上去竟如此奇怪。

警方說，詹嫌變造的駕照粗製濫造，全是彩色影印而成。訊後，警方依竊盜、偽造文書等罪嫌將他移送法辦。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

廣告
  • 男子詹富盛遭警移送法辦。（記者徐聖倫翻攝）

    男子詹富盛遭警移送法辦。（記者徐聖倫翻攝）

  • 詹某將駕照年紀改太小被識破。（記者徐聖倫翻攝）

    詹某將駕照年紀改太小被識破。（記者徐聖倫翻攝）

  • 警方於中興橋下抓到偷車的詹某。（記者徐聖倫翻攝）

    警方於中興橋下抓到偷車的詹某。（記者徐聖倫翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 偽造文書 偽造證件 幼齒 竊盜罪 證件 贓車
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
鮭魚親子蒟蒻粥
貓頭鷹杯子蛋糕
蔬果刀工學會就無敵
寶特瓶應重複使用？
轉寄

標題：6年級裝7年級 賊裝幼齒被拆穿


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月11日‧星期日‧丙申年八月十一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.