6年級裝7年級 賊裝幼齒被拆穿

2016-09-11 20:45

〔記者徐聖倫／新北報導〕裝幼齒！前日晚間，新北市40歲男子詹富盛帶著麻布手套開車行經三重中興橋下，巡邏警方見狀將他攔下，詹某不疾不徐將駕照掏出，警方越看越是奇怪，詹某怎麼看長得也不像駕照上寫的「76年次」，一查車牌，才發現他開的是失竊贓車。

據悉，詹嫌有毒品、竊盜、詐欺等多項前科琳瑯滿目，他向警稱，戴著手套開車是怕留下指紋，沒想到看上去竟如此奇怪。

警方說，詹嫌變造的駕照粗製濫造，全是彩色影印而成。訊後，警方依竊盜、偽造文書等罪嫌將他移送法辦。

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