溪頭神木倒前劈啪響 聞聲想逃已來不及

溪頭自然教育園區發生神木倒塌壓傷遊客意外。（記者劉濱銓翻攝）

2016-09-11 19:00

〔記者劉濱銓／南投報導〕「劈哩啪啦！劈哩啪啦！」溪頭自然教育園區內1棵2800年紅檜神木應聲倒塌，壓傷樹下3名遊客，其中遭樹枝壓傷的遊客周姓男子，僅有手部受傷幸運逃過一劫，回想事發當時他正在樹下看神木解說牌，忽然間卻聽到神木傳來「劈啪」聲響，直覺樹要倒了，轉身快跑20公尺最後還是被壓在樹下，幸好當時附近遊客趕來協助，才順利脫困。

另名被樹壓到，僅頭部撞傷的68歲徐姓婦人則說，當時正在神木對面的平台休息，同樣聽到神木發出的「劈啪」聲響，她轉身想逃也是來不及，人則是被樹壓到後重心不穩，導致頭去撞到平台柵欄，回想起來還是心有餘悸。

南投縣消防局表示，受傷3人中以49歲陳姓婦人傷勢最重，經送往竹山秀傳醫院後，因腎臟、脾臟破裂、腹部內出血、肋骨骨折與腰椎受傷，傷勢嚴重已轉往彰化基督教醫院急救。