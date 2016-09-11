藉游泳掩護偷泳客包包財物 警揪出泳池大盜
2016-09-11 19:53
〔記者王俊忠／台南報導〕二十一歲丘姓男子藉游泳當掩護，翻偷游泳池內未上鎖置物櫃的其他泳客包包財物，警方查出丘男在四個月內至少涉及該泳池六件置物櫃竊案，循線通知丘男到案，丘坦承犯行。訊後，警方依竊盜罪嫌將丘嫌移送檢方偵辦。
南市警六分局大林派出所前陣子接獲受害泳客報稱放在泳池置物櫃內的包包財物失竊，警方調閱泳池內、外監視器影像，發現疑是一名身材壯碩的年輕男子所為，經進一步追查、研判是有竊盜前科的丘姓男子所為。
警方依法通知丘嫌到案說明，丘嫌眼見警方蒐證完整、難以抵賴，只好俯首坦承犯行。
警方調查，丘男喜好游泳運動，近期因失業、生活經濟拮据，貪念薰心，利用到南區健康路上的知名泳池消暑健身時，見更衣室內其他泳客包包放在沒有上鎖的置物櫃內，他趁無人注意之際進入假裝更衣，然後偷走包包、躲到淋浴間翻找及取走財物，再隨手將包包丟在淋浴間內離開逃逸。
丘男食髓知味，自認以此行竊手法不會被發現，從今年五月到八月間涉在此泳池連續犯下六件置物櫃竊案，受害泳客多為在學學生及休假的軍人。
市警六分局長吳清飛提醒市民利用假日或空閒時到公眾場所從事休閒運動時，務必注意隨身攜帶財物，像在泳池內，請把貴重財物放到加鎖的置物箱或儘量少帶貴重財物到泳池，避免遭不肖宵小覬覦。
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