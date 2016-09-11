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溪頭千年神木倒塌壓傷陳婦命危 轉彰基搶救中

彰化縣陳姓婦人被溪頭千年神木倒塌壓傷，轉送彰基搶救。（記者劉曉欣攝）

2016-09-11  18:01

〔記者劉曉欣／彰化報導〕南投溪頭千年神木今天下午傳出倒塌意外，造成3人壓傷，其中受傷50歲的陳姓婦人為彰化社頭人，轉回彰基急救，由於肋骨斷裂導致左邊腎臟、脾臟破裂，有生命危險，正全力搶救當中。

彰基外傷中心主治醫師林國華表示，陳婦的胸部左邊第9、10根肋骨斷裂，導致氣胸，而左邊腎臟破裂、脾臟破裂，雖然意識尚稱清醒，仍有生命危險，會盡全力搶救，已進入開刀房進行緊急手術。

陳婦今天下午從竹山秀傳醫院轉院到彰基，丈夫一路緊緊相隨，並緊握老婆的手，對於意外經過，丈夫不願意多說。

彰化縣政府社會處副處長王蘭心表示，陳婦與丈夫以賣潤滑油為業，今天與丈夫、友人一同遊溪頭，一行人共5人，陳婦與丈夫育有3名子女，長子服役，長女、次女就讀大學，縣府將會派人到醫院，給予相關的協助。

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