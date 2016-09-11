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挺過颱風、921 溪頭神木恐因年老根腐倒塌

2016-09-11  18:21

〔記者劉濱銓／南投報導〕溪頭自然教育園區裡的2800年紅檜神木無預警倒塌，並壓傷3名遊客，過去溪頭神木歷經賀伯颱風、921大地震與桃芝颱風，期間爆發土石流都從樹木兩側流過，神木依舊完好矗立在此，未料今卻在無風無雨的日子無預警倒塌，連台大實驗林管理處也很意外。

台大實驗林管理處表示，紅檜本身隨著年齡就會因為細菌變得中空，但樹木本身還是活株，樹表外觀也都無異樣，就現場初判神木是從根部斷裂，恐因近期連日雨勢，加上樹木老化、根系萎縮，才會頭重腳輕，不堪負荷傾倒，後續則會再邀請專家勘查樹木倒塌的真正原因。

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  • 溪頭地標紅檜無預警倒塌壓傷遊客。圖為神木未倒前外觀。（溪頭自然教育園區提供）

    溪頭地標紅檜無預警倒塌壓傷遊客。圖為神木未倒前外觀。（溪頭自然教育園區提供）

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