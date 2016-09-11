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溪頭神木小檔案

2016-09-11  17:22

〔記者劉濱銓／南投報導〕溪頭自然教育園區裡的2800年紅檜神木，自民國五十九年開園至今就是溪頭的地標，並與大學池齊名，海拔高度1200公尺，樹高35公尺、胸徑4.6公尺、樹圍13.6公尺，重約40噸，必須10名成人才有辦法環抱。

過去溪頭神木歷經賀伯颱風、九二一大地震與桃芝颱風，期間爆發土石流都從樹木二側流過，廿年來就算遭遇雷擊，神木依舊矗立在此，未料卻在無風無雨的日子無預警倒塌，連台大實驗林管理處也很意外。

號稱2800年的紅檜神木，經專家探測實際樹齡應為1800年，早年生長時因土壤下方有一塊大石頭，隨著樹勢生長，盤根錯節的根系包覆大石，後因土壤流失才讓石頭高於地表，演變成樹抱石的特殊景觀。

而全台知名阿里山神木，本身是棵枯死的紅檜，但其樹身出現的枝條綠葉，就是從溪頭神木移植過去，如今疑因根系腐朽倒塌，令人不勝唏噓。

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  • 自民國五十九年開園至今就是溪頭的地標，並與大學池齊名，海拔高度1200公尺，樹高30公尺、胸徑5.6公尺、樹圍13.6公尺，必須10名成人才有辦法環抱。（記者張協昇攝）

    自民國五十九年開園至今就是溪頭的地標，並與大學池齊名，海拔高度1200公尺，樹高30公尺、胸徑5.6公尺、樹圍13.6公尺，必須10名成人才有辦法環抱。（記者張協昇攝）

  • 溪頭地標紅檜無預警倒塌壓傷遊客。圖為神木未倒前外觀。（溪頭自然教育園區提供）

    溪頭地標紅檜無預警倒塌壓傷遊客。圖為神木未倒前外觀。（溪頭自然教育園區提供）

  • 溪頭地標紅檜無預警倒塌壓傷遊客。圖為神木未倒前外觀。（溪頭自然教育園區提供）

    溪頭地標紅檜無預警倒塌壓傷遊客。圖為神木未倒前外觀。（溪頭自然教育園區提供）

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