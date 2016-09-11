司機兼差販毒 邪不勝正落網

2016-09-11 17:22

〔記者陳賢義／台東報導〕洪姓大貨車司機兼差販毒，台東大武警分局循線據報，經長達年餘的跟監埋伏及蒐證，今見時機成熟，持搜索票兵分多路搜索洪嫌租處及其下游毒品人口，當場查扣電子磅秤、分裝袋、大量注射針筒及吸食器等罪證，訊後，將洪等一干人依毒品罪嫌移送法辦。

洪嫌平日利用職業移動範圍廣大特性到處販毒，偶經大武時發現在地無人毒販，進而盤算將大武地區納入自己的事業版圖荼毒，大武警分局循線據報，雖然確認事實，但苦於無法得知洪嫌活動區域及居住位置，加上其活動時間不固定，有時間隔長達月餘，因而研判可能為外地人士或長期在外地活動的當地人士。

經長達年餘的跟監埋伏及蒐證，今持台東地方法院核准搜索票，同步搜索洪嫌租處及其下游毒販，現場查扣電子磅秤、分裝袋、大量注射針筒及吸食器等罪證。見警登門緝逮，洪嫌傻眼束手就擒，到案坦承不諱，供稱藉其職業之便四處販毒，與警方事前研判相符，訊後被依毒品罪嫌移送法辦。

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