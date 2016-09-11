| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
林哲凌補選獲勝 口湖鄉首位綠營鄉長誕生
 首頁 > 社會

司機兼差販毒 邪不勝正落網

2016-09-11  17:22

〔記者陳賢義／台東報導〕洪姓大貨車司機兼差販毒，台東大武警分局循線據報，經長達年餘的跟監埋伏及蒐證，今見時機成熟，持搜索票兵分多路搜索洪嫌租處及其下游毒品人口，當場查扣電子磅秤、分裝袋、大量注射針筒及吸食器等罪證，訊後，將洪等一干人依毒品罪嫌移送法辦。

洪嫌平日利用職業移動範圍廣大特性到處販毒，偶經大武時發現在地無人毒販，進而盤算將大武地區納入自己的事業版圖荼毒，大武警分局循線據報，雖然確認事實，但苦於無法得知洪嫌活動區域及居住位置，加上其活動時間不固定，有時間隔長達月餘，因而研判可能為外地人士或長期在外地活動的當地人士。

經長達年餘的跟監埋伏及蒐證，今持台東地方法院核准搜索票，同步搜索洪嫌租處及其下游毒販，現場查扣電子磅秤、分裝袋、大量注射針筒及吸食器等罪證。見警登門緝逮，洪嫌傻眼束手就擒，到案坦承不諱，供稱藉其職業之便四處販毒，與警方事前研判相符，訊後被依毒品罪嫌移送法辦。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

廣告
  • 大武警在洪嫌租處起出大量注射針筒。（記者陳賢義翻攝）

    大武警在洪嫌租處起出大量注射針筒。（記者陳賢義翻攝）

  • 大武警同步搜索洪嫌租處及其下游毒品人口，查扣電子磅秤、分裝袋、大量注射針筒及吸食器等罪證。（記者陳賢義翻攝）

    大武警同步搜索洪嫌租處及其下游毒品人口，查扣電子磅秤、分裝袋、大量注射針筒及吸食器等罪證。（記者陳賢義翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 司機 毒品 販毒
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
鮭魚親子蒟蒻粥
貓頭鷹杯子蛋糕
蔬果刀工學會就無敵
寶特瓶應重複使用？
轉寄

標題：司機兼差販毒 邪不勝正落網


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月11日‧星期日‧丙申年八月十一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.