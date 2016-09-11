消防員摘蜂窩遇襲 慘遭虎頭蜂螫成香腸嘴
2016-09-11 16:51
〔記者林嘉東／基隆報導〕又有消防員拆蜂窩時受傷！基隆市消防局信義消防分隊員黃楊名今天午後，去拆除民宅的虎頭蜂窩時，遭虎頭蜂螫咬成香腸嘴，雖已出院4個小時，仍不斷有刺痛感。
黃楊名的小隊長李厚春不捨指出，捕蜂窩、抓蛇，消防隊員都沒有受過這類專業訓練，但基於服務民眾的一股熱忱，冒險上陣，導致很多同仁因此受傷；他呼籲，類似捕蜂、抓蛇的任務，應該要回歸給主管機關基隆市動物保護防疫所。8月14日，彰化縣二林分隊一名洪姓隊員，才因抓眼鏡蛇，左手食指被咬，慘遭截指2節。今天12時48分，基隆市消防隊員黃楊名為了替民眾抓蜂窩，也慘遭螫咬嘴唇。
基隆市消防局信義分隊獲報崇法街5樓呂姓民眾報案，他家窗戶下有一個約籃球大的虎頭蜂窩。黃楊名與劉千雋趕抵時，還在查看蜂窩的位置，突然有一隻虎頭蜂飛來螫他，他連閃的機會都沒有，嘴唇已經一陣感覺劇烈刺痛。黃楊名被咬後，立即請求支援，請同事協助送醫，打3支針後，已平安於下午2點多出院。
黃楊名受訪指出，還好沒有過敏，不然休克倒在5樓，連累同事就不好，他出院後，嘴唇仍有連續刺痛感，冰敷只能減緩疼痛。
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