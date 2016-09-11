國三南下鶯歌交流道前 箱型車猛烈起火燃燒

國三南下鶯歌交流道前，一台廂型車在路肩猛烈燃燒中。（圖擷自爆料公社）

2016-09-11 16:44

〔即時新聞／綜合報導〕國道又傳火燒車意外，在國道三號南下鶯歌交流道前，一台廂型車在路肩起火，火勢猛烈。

有網友在臉書社團「爆料公社」爆料，約今天下午4點左右，在國道三號南下鶯歌交流道前發生火燒車意外，一輛箱型車在路肩猛烈燃燒，現場火舌亂竄，目前交通警察已到場指揮交通，起火原因與有無人員傷亡尚在了解中。