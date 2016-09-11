林智堅與柯建銘 出席反毒音樂會
2016-09-11 15:50
新竹市長林智堅說，音樂會結合反毒宣導，令人耳目一新，他十分稱許。（記者蔡彰盛攝）
〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市小英之友會結合鳳鳴室內交響樂團與新竹市警局宣導反毒，下午在清華大學舉辦演奏會，市長林智堅與立委柯建銘都前往支持，會場千餘座位塞爆座無虛席，讓家長與孩子們共度一個豐富的週日音樂盛宴。
市長林智堅說，他非常感謝新竹市小英之友會總會長、南門醫院副院長江銘基結合新竹市警局、衛生局，透過音樂會的方式，來倡導說明反毒、長照等議題。他也要特別感謝鳳鳴室內交響樂團團長江立皓，因為在清大六十週年校慶時，校長賀陳弘邀他表演小提琴獨奏，他就是師承江立皓，公餘之際在市長室練琴，因此站在這同樣的舞台上，想起來還真有點緊張，台下觀眾則報以熱烈掌聲。
林智堅感謝竹市的家長們，給予市政工作的支持，他說根據最近一期遠見的評比，竹市在非六都的教育與文化一項上奪冠，這需要感謝家長們的協助。
新竹市警局昨天一早就由刑大、少年與婦幼等隊前往宣導反毒，民進黨立院黨團總召柯建銘與台北市小英之友會總會長顏志發、新北市總會長張秋海等人，每個宣導攤位仔細詢問，柯建銘被精美的宣導品吸引，認為警方在這方面頗有巧思，值得推廣到其他縣市。
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