溪頭神木壓傷人 彰化陳婦腹部內出血

溪頭神木倒塌，枝幹斷裂四散，彰化陳姓婦人遭壓傷疑腹部內出血。（南投縣消防局提供）

2016-09-11 15:37

［記者張協昇／南投報導］溪頭神木倒塌壓傷人，3名傷者送竹山秀傳醫院救治，南投縣消防局表示，其中49歲陳姓婦人，彰化縣社頭鄉人，手臂及腰椎壓傷，疑似腹部內出血，進一步檢查中，惟意識清醒，另55歲周姓男子（台南人）及68歲徐姓婦人（雲林縣），都僅受輕傷。

溪頭自然教育園區是中部避暑勝地，除假日大量旅客湧入，平時也有不少中部地區民眾固定前往登山健行，其中神木因設有觀景平台，更是多數遊客駐足休憩景點，今傳出神木倒塌壓傷人，許多民眾都感到相當驚訝。