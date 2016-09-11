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中山高麻豆戰備道貨櫃車翻覆 駕駛自行脫困

中山高麻豆戰備跑道貨櫃車翻落邊坡，動用大吊車調離。（記者劉婉君攝）

2016-09-11  15:28

〔記者劉婉君／台南報導〕今天清晨4時22分左右，1輛貨櫃車行經中山高南下297.1公里麻豆戰備道路段時，失控翻覆邊坡，駕駛自行脫困，拒絕送醫。而該路段在7日也曾發生一起自小客車翻落邊坡，造成1對夫妻輕重傷的意外。

國道4隊新營分隊調查，40多歲的貨櫃車駕駛疑因精神不濟導致意外，排除酒駕。翻覆的貨櫃車直至上午8時許，才調動多部大型吊車進行拖吊，一直到接近中午才完全排除，造成沿線交通一度塞車。

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  • 中山高麻豆戰備跑道貨櫃車翻落邊坡，動用大吊車調離。（記者劉婉君攝）

    中山高麻豆戰備跑道貨櫃車翻落邊坡，動用大吊車調離。（記者劉婉君攝）

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