被孫子氣到想跳魚池 警及時勸阻

2016-09-11 14:58

〔記者邱奕統／桃園報導〕桃園大園區64歲陳姓婦人，昨晚與13歲的莊姓孫子發生口角，過程中莊孫忤逆還推了陳婦一把，陳婦傷心欲絕，到住家附近魚池打算跳池輕生，所幸警方獲報，及時勸阻。

警方說，陳婦三代同堂，原本和樂融融，但莊孫進入青春期，開始出現叛逆現象，時不時就會頂嘴，陳婦想到從小帶大的孫子竟會如此讓他感到難過，昨晚又被莊孫忤逆，氣頭上想不開，所幸家人及時發現報警勸阻，莊孫後來也向阿嬤道歉，並保證不會再讓她傷心，才讓陳婦破涕為笑。